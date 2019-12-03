دراسة: 60% من طلبة الجامعات يجدون صعوبة فى الاستيقاظ صباحًا

أظهر استطلاع أجرته صحيفة تشاينا يوث اليومية أن نحو 62.2 % من طلبة الجامعات في الصين يجدون صعوبة في الاستيقاظ صباحا.



ولا يعاني 32.3 % من المستجيبين من هذه المشكلة حيث قال 5.5 % إنهم تغلبوا على هذه الصعوبة وفقا للاستطلاع الذي شمل 3367 من طلبة الجامعات في جميع أنحاء البلاد.



ووجد الاستطلاع أن الأسباب الرئيسية التي أعطاها المتسجيبون هي "النوم في وقت متأخر للغاية في الليلة السابقة" و"البرد الشديد في الخارج" و"الكسل الشديد".



أما بالنسبة للذهاب إلى النوم في وقت متأخر، فقد قال بعض الطلبة الذين شملهم الاستطلاع إنهم مضطرون للدراسة أو إنهاء العمل المتعلق بدراساتهم في وقت متأخر من الليل، بينما قال آخرون إنهم ببساطة لا يمكنهم التوقف عن اللعب بهواتفهم المحمولة.



ونقلت الصحيفة عن لوه جينغ، التي تخصصت في مجال الإعلان، قولها إنها غالبًا ما يتعين عليها العمل على خطة أو تصميم حتى الساعة الثانية أو الثالثة في الليل.



أما قوه يي، طالبة في دراسة المالية، قالت إنها ببساطة لا تستطيع التوقف عن اللعب بهاتفها المحمول في الليل. وقالت: "أجد صعوبة في النوم عندما يتأخر".



ووجد الاستطلاع أن حوالي 33 % من الطلبة ينامون فقط بين أربع وست ساعات يوميًا في المتوسط بينما ينام 8.2 % فقط أكثر من ثماني ساعات.



كما وجد أن 83.6 % من المستطلعين يعتقدون أن وجود جدول أكثر معقولية والذهاب إلى الفراش مبكرا قد يجعل من الأسهل الاستيقاظ في الصباح.



وقال حوالي 41.6 % إن اتخاذ ترتيبات عاجلة في الصباح يمكن أن يجبرهم على النهوض مبكرًا.