بومبيو: إيران سبب التظاهرات بالشرق الأوسط
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
وسام عطيةطباعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" باللغة الإنجليزية نقلا عن بومبيو أن المتظاهرين والمحتجين في دول مثل العراق ولبنان وإيران يعارضون النظام الديني.
وأوضح بومبيو أن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، معزيًا ذلك إلى النفوذ الإيراني".
ولفت بومبيو إلى أن "المتظاهرين في لبنان يريدون أن يخرج "حزب الله" اللبناني وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".
وتابع قائلا إن "الاحتجاجات داخل إيران التي قالت منظمة العفو الدولية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" باللغة الإنجليزية نقلا عن بومبيو أن المتظاهرين والمحتجين في دول مثل العراق ولبنان وإيران يعارضون النظام الديني.
وأوضح بومبيو أن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، معزيًا ذلك إلى النفوذ الإيراني".
ولفت بومبيو إلى أن "المتظاهرين في لبنان يريدون أن يخرج "حزب الله" اللبناني وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".
وتابع قائلا إن "الاحتجاجات داخل إيران التي قالت منظمة العفو الدولية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل".