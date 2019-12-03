الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى:-

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

السلوم 13 21

سيوة 11 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 17 23

نخل 10 20

نويبع 19 22

طابا 15 21

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 26

الوادي الجديد 14 24

شلاتين 21 28

أبورماد 22 26

حلايب 23 25

رأس حدربة 23 25.