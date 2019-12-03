تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23ر201 نقطة أو ما يعادل 88ر0% ليصل إلى 27 ر23328 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر12 نقطة، أو72ر0%، ليصل إلى 22ر1702 نقطة.



وصعدت في نهاية جلسة التعاملات الصباحية امس الإثنين.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 97.257 نقطة أو ما يعادل 11.1% ليصل إلى 88.23551 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي "02:30 بتوقيت جرينتش".