الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23ر201 نقطة أو ما يعادل 88ر0% ليصل إلى 27 ر23328 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر12 نقطة، أو72ر0%، ليصل إلى 22ر1702 نقطة.

وصعدت في نهاية جلسة التعاملات الصباحية امس الإثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 97.257 نقطة أو ما يعادل 11.1% ليصل إلى 88.23551 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي "02:30 بتوقيت جرينتش".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تحذِّر من نشر فيديوهات الانتحار

منذ حوالي 17 ساعة

محامى شقيق "هيثم" يكشف كواليس اختفاء سيارتى الراحل أحمد زكى

منذ حوالي 17 ساعة

"زنانة".. شاب ينهي حياة زوجته بـ"طعنة في الرقبة"

منذ حوالي 17 ساعة

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

دراسة: 60% من طلبة الجامعات يجدون صعوبة فى الاستيقاظ صباحًا

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

لماذا لا يمكن للجسم الاستغناء عن "أوميجا 3"؟

5 أسباب لانتفاخ العينين

الرئيس نيوز

ميسي يخطف الكرة الذهبية السادسة

مصرع أسرة كاملة في انهيار عقار بعين الصيرة

(بالفيديو) عمرو أديب معلقا على حوادث الانتحار : أين العلماء؟

داوود حسين يصل الإسكندرية استعدادا لتكريمه

منوعات

دراسة: الموسيقى هى الحل الأمثل لإنقاذ الشعاب المرجانية فى قاع المحيط

زعماء أوروبا يسعون لـ"الحياد المناخى" بحلول 2050

تأخير مباريات الدورى الإنجليزى للتوعية بالصحة النفسية

صفوت عمران يكتب: الحفاظ على الدولة الوطنية

كشكول

"التعليم": تصدر قرارآ هامآ بخصوص مادة التربية الرياضية

"آداب المنوفية" تنظم المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول

رئيس جامعة أسيوط يكرم طالب الفنون الجميلة صانع تمثال السادات

"عائلة مصرية بلا أمية" شعار جامعة المنصورة للقضاء على الأمية

إسلام سياسي

داعش يلجأ لمنصات تواصل اجتماعي جديدة بدلا لـ "فيسبوك" و"تليجرام"

تركيا تحاول غسل عار التعاون مع داعش بكتاب جديد

كواليس القبض على داعشيين خططا لاستهداف إسرائيل

بوكو حرام" تتسبب في تهجير 3.3 مليون بـ4 دول إفريقية

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

الإيسيسكو تدرج 5 مواقع ضمن لائحة التراث

آفاق ما بعد الحداثة فى الثقافة العربية.. جديد مؤسسة شمس

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "الحصان الأبيض" بمختبر سرديات الإسكندرية

اليوم.. العمارة الإسلامية فى الهند ندوة ببيت المعمار المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك