تأخير مباريات الدورى الإنجليزى للتوعية بالصحة النفسية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأخير انطلاق مباريات الدور الثالث في كأس الاتحاد لمدة دقيقة واحدة ضمن المشاركة في حملة للتوعية بالصحة النفسية.



وتأتي مبادرة "احصل على دقيقة واحدة" خلال تعاون بين الاتحاد الإنجليزي وبرنامج للصحة النفسية في إنجلترا.



وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، في بيان له، إن تأخير المباريات دقيقة واحدة هي فكرة بسيطة لكنها سترسل رسالة مهمة لدعم الصحة النفسية.



وسيؤثر القرار على المباريات المقامة في الفترة بين الثالث والسادس من يناير.