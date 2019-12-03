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عالم

رايتس ووتش: بنجلادش تحرم أبناء الروهينجا من التعليم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن حكومة بنجلادش تحرم أبناء لاجئي الروهينجا من التعليم، حيث تنتظر عودتهم إلى ميانمار، ودعت المنظمة إلى رفع تلك القيود.

وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير من 81 صفحة بعنوان "ألسنا بشرا؟" وصدر اليوم الثلاثاء، أن نحو 400 ألف طفل من الروهينجا حرموا من تلقي التعليم في إطار مناهج بنجلادش أو في مدارس خارج المخيمات.

وأجبر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش في أغسطس 2017 بعد أن واجهوا عمليات قتل جماعية وفظائع أخرى من جانب جيش ميانمار.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا حاليا في بنجلادش، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال بيل فان إيسفيلد، المدير المساعد لحقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "لقد أوضحت بنجلادش أنها لا تريد أن تبقى الروهينجا إلى أجل غير مسمى، لكن حرمان الأطفال من التعليم يزيد الضرر الذي لحق بالأطفال ولن يحل محنة اللاجئين بشكل أسرع".

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