تفاصيل حفل تامر حسنى ورامى جمال فى التجمع الخامس

يحيي النجمان تامر حسني ورامي جمال، حفلا غنائياً ضخماً يوم 20 ديسمبر الجاري في التجمع الخامس بمسرح المنارة.



ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين.



ويقدم تامر حسني عددا من أغانيه المميزة ومنها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامي جمال عدد من أغانى ألبومه الأخير.



ويعتبر هذا أول حفل لرامي جمال بعد إعلانه إصابته بمرض البوهاق، مؤكدًا أنه لايوجد علاج منه ولذلك قرر مواجهة الجمهور بحقيقة مرضه.



أما تامر حسنى ينتظر حصوله على جائزة عالمية من موسوعة "جينيس ريكورد" كونه واحدا من الفنانين الأكثر إلهاماً وتأثيراً فى العالم، ومن المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر فى مدينة أبو ظبى الإماراتية، بعد مشوار من العمل على مدار سنوات.





