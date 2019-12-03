مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

قام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020.



نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.



مواعيد مباريات



كأس مصر والقنوات الناقلة

نادي مصر x الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT.

الأهلي X بني سويف – الساعة السابعة والنصف‏ على قناة ON SPORT.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس x بورنموث - الساعة التاسعة والنصف مساء.

بيرنلي X مانشستر سيتي - الساعة العاشرة والربع مساء.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست 29 x ستراسبورج- الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.

بوردو x نيم أولمبيك - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.

أنجيه x مارسيليا - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.

ليون x ليل - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.









