مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
قام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020.
نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
مواعيد مباريات
كأس مصر والقنوات الناقلة
نادي مصر x الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT.
الأهلي X بني سويف – الساعة السابعة والنصف على قناة ON SPORT.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس x بورنموث - الساعة التاسعة والنصف مساء.
بيرنلي X مانشستر سيتي - الساعة العاشرة والربع مساء.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست 29 x ستراسبورج- الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
بوردو x نيم أولمبيك - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
أنجيه x مارسيليا - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
ليون x ليل - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
مواعيد مباريات
كأس مصر والقنوات الناقلة
نادي مصر x الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT.
الأهلي X بني سويف – الساعة السابعة والنصف على قناة ON SPORT.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس x بورنموث - الساعة التاسعة والنصف مساء.
بيرنلي X مانشستر سيتي - الساعة العاشرة والربع مساء.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست 29 x ستراسبورج- الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
بوردو x نيم أولمبيك - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
أنجيه x مارسيليا - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.
ليون x ليل - الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5.