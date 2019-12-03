ضبط عصابة سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالسلام

تمكن رجال مباحث القاهرة بقسم شرطة السلام، من ضبط سيدة وسائق كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالسلام.



تعود الواقعة بتلقى مدير المباحث اللواء نبيل سليم مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام تمكنوا من ضبط كل من "رضا.م" 34 سنة، و"أحلام.ع"، 30 سنة، ربة منزل، حال استقلالهم السيارة رقم أ ب 4498 ماركة لادا موديل 2015 "قيادة الأول"، وبحوزتهم مبلغ مالي 17 ألف جنيه "مجهول المصدر".



وبمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام المتهمة الثانية بمغافلة المجني عليهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة.



باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.