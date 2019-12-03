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حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بالأميرية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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ألقى ضباط مباحث القاهرة بقسم شرطة الأميرية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكشفت التحريات أن، المتهمين " طارق. م "، " نادر. ع " عاطلين وسبق اتهامهم في قضية سرقة.

البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة من ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى 3200 جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم رقم "3882" وتولت النيابة التحقيقات.

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