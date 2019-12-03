اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "الحصان الأبيض" بمختبر سرديات الإسكندرية

يحل الناقد والمخرج السينمائي٬ صلاح هاشم٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ حيث تعقد بقاعة (C) ندوة لمناقشة مجموعته القصصية "الحصان الأبيض" الصادرة عن دار الثقافة الجديدة، والتي يناقشها الناقدان: د. ندى يسري ود.محمد مخيمر، ويدير اللقاء منير عتيبة٬ مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن "هاشم" سبق وصدرت له أعمال: "الوطن الآخر"٬ و"سندباديات في شوارع أوروبا الخلفية مع المهاجرين العرب" صدر في 3 أجزاء عن دار الآفاق الجديدة في بيروت لبنان.



وأخرج صلاح هاشم العديد من الأفلام الوثائقية نذكر منها: "كلام العيون٬ والبحث عن رفاعة٬ وكأنهم كانوا سينمائيين، وشهادات على سينما وعصر٬ والقاهرة في 24 ساعة٬ وأول خطوة" وغيرها.