ضبط شخصين بحوزتهما 30 جرام هيروين بالشروق

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على شخصين بحوزتهما 30 جرام هيروين بمدينة الشروق.



كان ذلك خلال مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، حيث تمكنت من ضبط كل من "عامر.م"، 39 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"نجيب.م"، 33 سنة، سائق، حال استقلالهما السيارة ملك وقيادة المتهم الثانى رقم "ل و3384" سوداء اللون، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 4500 جنيه.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.