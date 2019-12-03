اليوم.. العمارة الإسلامية فى الهند ندوة ببيت المعمار المصرى

تعقد ببيت المعمار المصري بمقره الكائن بميدان القلعة٬ فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "العمارة الإسلامية في الهند" والتي يحاضر فيها المعماري ممدوح صقر أستاذ تاريخ العمارة الإسلامية في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.



اختلف المؤرخون في دراسة وتصنيف العمارة الإسلامية الهندية، فمنهم من اعتبرها جزءًا من عمارة الهند وفصولها عن السياق العام للعمارة الإسلامية، ومنهم من درسها دراسة وافية لمعرفة أصولها وتطورها عبر القرون.



أما غير المتخصصين فقد اختزلوا العمارة الإسلامية في الهند في "تاج محل" درة العمارة في الحقبة المغولية، حيث كانت أنواع وأشكال المباني الكبيرة التي تطلبها النخب المسلمة، مع المساجد والمقابر أكثرها شيوعًا، مختلفة تمامًا عن تلك التي بنيت سابقًا في الهند.



في الغالب كانت الأغطية الخارجية لكلا القبتين تعلوها قباب كبيرة، واستخدمت الأقواس على نطاق واسع، لذا تعتبر المحاضرة محاولة لإلقاء الضوء على إرث العمارة الإسلامية في الهند في مختلف المناطق والحقب التاريخية.