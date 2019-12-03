سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمدينة بدر.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لضباط قسم شرطة بدر، مفادها أن كل من "عادل. م" 25 سنة، عاطل وسبق اتهامه في قضايا سرقة، و"محمود. ح" 29 سنة عاطل، و"إبراهيم.م" 30 سنة عاطل ومسجل في قضايا سرقة، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وعثر بحوزتهم على أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية"، وتم ضبطهم وبحوزتهما 7 شاشة، 3 شاشة كمبيوتر، 5 جهاز لاب توب، 3 تليفزيون، رسيفر شاشة، 4 جهاز تابلت، 6 هاتف محمول، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.