اليوم.. الفنان أحمد عبدالعزيز بضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري٬ الفنان أحمد عبدالعزيز والمخرج هاني لاشين في ندوة فنية بعنوان "الدرامام التلفزيونية وتأثيرها في المجتمع" بحضور دكتور عزة أحمد هيكل عميد الكلية؛ وذلك في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء بقاعة مسرح الكلية.



تأتي الندوة في إطار ما يمكن أن تسهم به الأعمال الدرامية من تأثيرات إيجابية وأهمها على الجانب الثقافي والمعرفي ودورها في تنمية الخيال وتقديم مضمون إعلامي هادف ومفيد، والتأكيد أن الهدف من الدراما ليس الترفيه فقط، ويجب أن يكون للعمل رسالة اجتماعية واضحة، حتى الكوميديا يجب أن تكون هادفة، فما قيمة أي عمل درامي أو كوميدي من دون هدف أو رسالة اجتماعية؟ المادة مهمة جدًا من أجل الاستمرار، ولكن الهدف الأول من تقديم أي عمل هو الإضاءة على بعض مشكلات وآفات المجتمع ونقل رسالة مباشرة أو غير مباشرة للمشاهدين ليأخذوا العبرة منها وينقلوها إلى الأجيال القادمة.



يذكر أن الدراما التليفزيونية ظاهرة شائكة وخطيرة، فهي نوع من الغزو الثقافي بكل بساطة، لأن بمجرد الضغط على زر الريموت كنترول نشاهد مختلف الثقافات بخيرها وشرها لتفرض نفسها وتقتحم خلوتنا ومنازلنا.