اليوم.. افتتاح معرض "فكرتى" بمركز الهناجر للفنون

يفتتح الدكتور أسامة محمد علي، أستاذ الأشغال الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، معرض"فكرتي" والذى يستمر حتى 8 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الفنان أمير كرارة، والفنان التشكيلى سمير عبدالغني، والفنان التشكيلى سعيد بدوي، وكوكبة كبيرة من فنانى الفنون التشكيلية.



ويتضمن المعرض أعمال من الفنون التشكيلية للموهوبين من الأطفال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أفضل الأعمال لفنانى الفنون اليدوية والتراثية مصنوعة بأيدى مصرية.



كما يضم المعرض منتجات الخشب والسجاد والكليم اليدوى وتشكيل العظم والصدف والحلي واكسسورات المرأة، وصناعة التلى ومنتجات الجلود وصناعة الفخار، والكروشيه، والخزف والرسم والتلوين بجميع أنواعه.