ترامب يُعيد مساعدات بـ105 ملايين دولار إلى لبنان

قال مصدر بالكونجرس الأمريكي، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدات أمنية للبنان قدرها 105 ملايين دولار كان علقها في وقت سابق.



وقال مسؤول بالكونجرس إن إدارة الرئيس ترامب قررت إعادة مساعدات أمنية بقيمة 105 ملايين دولار للبنان بعد أكثر من شهر من بدء تجميد هذه الأموال، وذلك وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".



وسبق أن أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس يوم 31 أكتوبر الماضي أن مكتب ميزانية البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قرروا حجب المساعدات العسكرية الأجنبية عن لبنان دون تقديم أي تفسير لسبب حظرها.



وتستمر المشاورات في لبنان من أجل الاتفاق على رئيس للوزراء عقب استقالة سعد الحريري وسط استمرار التظاهرات في عموم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.