عضو "القومي للمرأة": الزواج المبكر اغتيال لطفولة الفتيات

قالت الدكتورة صفاء عبدالبديع، المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة، إن الزواج المبكر من أهم أسباب انتشار الأمية لأن الفتاة بعد زواجها تترك دراستها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e: "يوجد إحصائية تقدر أن 21 ألف فتاة تترك التعليم بعد الزواج، ولكن هذه النسب أعلى من الموجودة في الواقع بكثير".



وتابعت: "يوجد حملات كثيرة جدًا يقوم بها المجلس في كافة المحافظات، وخاصة حملات طرق الأبواب ودورها توعية الناس عن الزواج المبكر، والختان والعنف الأسري والمجتمعي وكل المشاكل التي تواجه المرأة، والتعامل يكون مباشرة مع الناس، وكذلك التفاعل يكون موجه لكل أفراد الأسرة".



وأكدت أن موضوع بيع البنات تحت مسمى الزواج المبكر والعرفي والمخالف لكل القوانين هو اغتيال لطفولة البنات.

