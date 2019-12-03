كامل الوزير مازحًا: جاهز لتدريب المنتخب (فيديو)





كرر الإعلامي عمرو أديب، على اللواء كامل الوزير وزير النقل، سؤال الإعلامي أسامة كمال، عن استعداده لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم.ورد الوزير مازحًا، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "رحبت طبعا، لكن قلت هيتعبوا معايا لأننا مبنمش، هأطلعهم جبل الجلالة جري، ويرجعوا للياقتهم 100%".كان الإعلامي أسامة كمال، وجه نفس السؤال لوزير النقل، وذلك تعقيبًا على ما تم إنجازه في وزارة النقل وما تداولته السوشيال ميديا حول إسناد المنتخب للفريق كامل الوزير بعد الإخفاق المتوالي في بطولة أفريقيا وتصفيات إفريقيا.