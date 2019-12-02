"القاتل الصامت".. جمال شعبان يكشف أسباب انتشار أمراض القلب في مصر

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن مصر من البلاد التي تتصدر فيها أمراض القلب النسب العالمية، ويعتقد الكثير أن القاتل الأول هو السرطان، ولكن القاتل الأول هو القلب.



وأضاف: "من أهم أمراض القلب تصلب الشرايين، والذبحة الصدرية، وجلطات الشريان التاجي، وكلها أسباب رئيسية للوفاة الحالية في العالم الصناعي المتحضر وفي مصر".



وأكد أن من أسباب انتشار أمراض القلب في مصر، هو التدخين وبالتالي يصبح مربع الرعب، أول ضلع فيه هو ضغط الدم المرتفع، فبحسب الدراسات السابقة بين كل 3 أشخاص مقيمين في القاهرة الكبرى يوجد شخص واحد لديه ضغط دم مرتفع، ومشكلته أنه يسمى القاتل الصامت لأنه ليس له أعراض.



وذكر أن الضلع الثاني هو ضغط الدم، فهو البوابة الذهبية والرئيسية لأمراض القلب ويؤدي إلى تصلب الشرايين وتضخم عضلة القلب أحيانًا وينتهي بفشل وهبوط وترهل ووهن في عضلة القلب ويحدث فشل فيها، ويصيب الشباب وصغار السن في مصر على خلاف العالم المتحضر.



وتابع أن السبب الآخر هو مرض السكر، والنسب متباينة والأرقام تصل إلى 10 أو 12% بين البالغين ومصر من البلاد المصنفة عالميًا في النسب المرتفعة في مرض السكر، والذي يسمى بالقاتل الصامت أيضًا، ويؤدي إلى تصلب الشرايين، وارتفاع الدهون الثلاثية، ويؤدي إلى تفاقم ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين التاجية وهو الضلع الثاني من أضلاع المثلث وكلها أمراض تدعو بعضها فمريض السكر من الممكن أن يصاب بالضغط بعد فترة، ومريض الضغط من الممكن أن يصاب بالضغط.



وأوضح أن الضلع الثالث هو الكوليسترول والوزن الزائد وسمنة البطن، فكلها عوامل تؤدي إلى تصلب الشرايين والذبحة الصدرية وجلطات الشريان التاجي، أما الضلع الرابع فهو التدخين وهو من أكبر المشاكل التي تواجه الشباب في مصر.

