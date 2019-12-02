الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

بحفلها في كندا.. إليسا تحرج أحد جمهورها (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:10 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
أحرجت الفنانة اللبنانية إليسا، أحد الجمهور خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية بكندا.

وقالت إليسا خلال الحفل لأحد الجمهور الذي ظل يردد اسمها ويناديها خلال غنائها: "كيف يعني قايم وعم تنادي ماذا تريد؟، أغاني جديدة كل شيء أغنيه ما بيعجبك، من فضلك ارجع لمكانك كل شيء بقدمه وماعندي شيء أخر أقدمه"، وذلك وسط صيحات وتصفيق لها على موقفها.

وكانت إليسا، قد تألقت خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر للحفل.

من ناحية أخرى، تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم 13 ديسمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"رشاد" و"نور" و"كريم محسن" يحييون حفلًا بتجارة عين شمس

19 نوفمبر.. كارمن سليمان وسوما تحييان حفلًا فى الإسكندرية

بالصور.. مى سليم تتألق فى أقوى السهرات الرمضانية بمول مصر

11 يوليو.. حفل أصالة وعبادي الجوهر في السعودية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصحة" تحذِّر من نشر فيديوهات الانتحار

منذ حوالي 9 ساعات

الحماية المدنية تنقذ مصر الجديدة من كارثة كبيرة بسبب كسر ماسورة الغاز

منذ حوالي 8 ساعات

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

منذ حوالي 8 ساعات

"زنانة".. شاب ينهي حياة زوجته بـ"طعنة في الرقبة"

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

"الصحة" تحذِّر من نشر فيديوهات الانتحار

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

لماذا لا يمكن للجسم الاستغناء عن "أوميجا 3"؟

5 أسباب لانتفاخ العينين

غسل الأسنان يقي من الأزمات القلبية

الرئيس نيوز

(بالفيديو) عمرو أديب معلقا على حوادث الانتحار : أين العلماء؟

داوود حسين يصل الإسكندرية استعدادا لتكريمه

محمد صلاح الخامس في قائمة الكرة الذهبية

اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق

منوعات

نفوق حوت بلع 100 كيلو بلاستيك

الكويت تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس.. 26 ديسمبر

رحلات طيران بجنيه واحد بمناسبة "الجمعة السوداء"

خبراء: جبال الألب أكثر خطورة جراء التغير المناخى

كشكول

"التعليم": تصدر قرارآ هامآ بخصوص مادة التربية الرياضية

"آداب المنوفية" تنظم المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول

رئيس جامعة أسيوط يكرم طالب الفنون الجميلة صانع تمثال السادات

"عائلة مصرية بلا أمية" شعار جامعة المنصورة للقضاء على الأمية

إسلام سياسي

كواليس القبض على داعشيين خططا لاستهداف إسرائيل

بوكو حرام" تتسبب في تهجير 3.3 مليون بـ4 دول إفريقية

ظهور متحدث الإخوان الغامض في تركيا بعد اختفاء ٥ سنوات.. صورة

شباب الإخوان يواصلون استفزاز قياداتهم بتنظيم ندوة في اسطنبول

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض فكرتي بمركز الهناجر للفنون

الجمعة.. "المصابيح الزرق" على مائدة المركز الدولي للكتاب

من "القاهرة 104" لـ"غيوم فرنسية".. ضحى عاصي تتبع سؤال الهوية

"الناشرين المصريين" يتابع الحالة الصحية للناشر حمادة سليمان

صفحتنا ع الفيس بوك