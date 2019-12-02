بحفلها في كندا.. إليسا تحرج أحد جمهورها (فيديو)

أحرجت الفنانة اللبنانية إليسا، أحد الجمهور خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية بكندا.



وقالت إليسا خلال الحفل لأحد الجمهور الذي ظل يردد اسمها ويناديها خلال غنائها: "كيف يعني قايم وعم تنادي ماذا تريد؟، أغاني جديدة كل شيء أغنيه ما بيعجبك، من فضلك ارجع لمكانك كل شيء بقدمه وماعندي شيء أخر أقدمه"، وذلك وسط صيحات وتصفيق لها على موقفها.



وكانت إليسا، قد تألقت خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر للحفل.



من ناحية أخرى، تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم 13 ديسمبر.

