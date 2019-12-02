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سياسي

مصر الخير تشارك في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات "ict"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:59 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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تشارك مؤسسة مصر الخير بمنتجات قطاع الغارمين من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام السادس على التوالى، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، تحت شعار The Digital Experience.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح المعرض وتفقد أروقته المختلفة واستمع سيادته لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية.

وشهد جناح مؤسسة مصر الخير إقبالا كبيرا على منتجاته من المنسوجات، والسجاد الحرير والكليم، فضلًا عن منتجات سيدات محافظة شمال سيناء وتأتي المشاركة في إطار خطة طموحة تنفذها المؤسسة لإحياء العديد من الصناعات اليدوية في مقدمتها الكليم والسجاد اليدوي وتطوير المشغولات اليدوية لشمال سيناء وأيضا العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وأسر الغارمين تماشيًا مع سياسة الدولة في هذا الإطار من خلال تسويق منتجات الغارمين وأسرهم، حيث تستهدف خطة المؤسسة كذلك توفير فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل هذه الفئات على الصناعات الحرفية المصرية والتراثية في مجالات السجاد والمنسوجات.

وأعربت سهير عِوَض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير عن مشاركتهم في المعرض المقام على هامش مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو" ICT " وأشادت بدعم القائمين على تنظيم المؤتمر لمشاركة مؤسسة مصر الخير بمنتجاتها في المعرض.

وأضافت عوض: بدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية لهذه الأسر حتى يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، بالاستعانة بأهل الخبرة، مشيرة إلى أن أحلام المؤسسة، لَم تقف عند التعلم بل الاتقان، وأيضا حلمنا بالمنافسة، والحقيقة وجدنا جهات كثيرة، تعاونت معنا في مقدمتها وزارة التضامن التي أعطت لنا الحرير، والصناع المهرة الذين قاموا بالتدريب، وأيضا توقيع بروتوكولات مع الجامعات للوصول إلى أعلى مستوى من التحديث العلمي في صناعة المنسوجات والسجاد والكليم. وبالفعل بدأنا من خلال مصانع بالإسكندرية للسجاد الحرير الفاخر، ومصنع اطفيح لإنتاج الكليم، بأحدث التصميمات المتطورة والمبتكرة بالإضافة للتعاون مع العديد من مصانع الصعيد لإنتاج الشيلان المشهورة بيها نجادا، وتسويق منتجاتهم أيضا بالاضافة لوضع برنامج خاصة لأهالي شمال سيناء من خلال تنمية الحرف السيناوية الشهيرة وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المصرية والدولية.

وتابعت: نستعد حاليا لإنشاء مراكز للتدريب على صناعة السجاد والحرف اليدوية لإعطاء شهادة خبرة معتمدة، تكون بمثابة شهادة تساعد على العمل، سواء في مصانع مصر الخير أو أي مصانع أو ورش أخري في المحافظات بالاضافة لإطلاق حملة مبادرة "أنوال الخير" التي يمكن المساعدة خلال في فتح باب رزق لثلاث أسر من خلال مساعدين المتبرعين، لشراء النول وثمنه حوالي ٧ آلاف جنيه شامل كافة مستلزماته والخامات وكأنه ساهم في فتح مصنع صغير داخل البيوت أو اَي مكان صغير، بالإضافة للاهتمام بالتعليم، لافتة إلى أنهم يقومون من خلال البروتوكولات الموقعة بين مؤسسة مصر الخير، والجهات التعليمية بفتح فصول لمحو الأمية ملحقة بالمصانع وأيضا فصول مدارس مجتمع لأبنائهم المتسربين لضمان الخروج من دائرة الجهل، وبذلك نكون مبادرة برنامج الغارمين نموذج شامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتعليمي للمشاركة الحقيقية في تنمية المجتمع.

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