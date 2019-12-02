محمد الباز: نهاية أردوغان القتل بطريقة بشعة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حكومة السراج تريد تسليم ليبيا إلى تركيا من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن حكومة السراج غير شرعية لأنها لم تحلف اليمين أمام البرلمان، ولا يحق لها توقيع اتفاقيات.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة المصرية من الممكن أن نجدها في مواجهة عسكرية مع أردوغان، لأن هذا المجنون أردوغان لا تستبعد عليه شيء، معلقا: "مصر مش هتستنى أردوغان ييجي بالمليشيات بتاعته ويقعد جنب حدودنا".

وتابع: "اللي زي أردوغان ده هيموت مقتول، حكمة ربنا وقوانينه، وقوانين الأرض ده يموت مقتول، الانتهاكات اللي عملها دي، يدخل سوريا، وأي حد يتكلم يقتله، فهذا الرجل نهايته القتل، وسيقتل أردوغان بطريقة بشعة، لأن الشخص اللي طايح ده نهايته بتكون صعبة جدا".