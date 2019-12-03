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نصائح خبير التجميل بول قسطنطينيان للفتيات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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"بول قسطنطينيان"، خبير التجميل اللبناني، اسم يلمع بعالم المكياج، حيث أبرز ملامح الكثير من النجمات بريشته الخاصة، يمنحهنّ إطلالاتٍ ساحرة وراقية، فتعاون مع عدد كبير من أيقونات الفن من بينهن "نادين نجيم، كارول سماحة، إيمية صياح، وفاء الكيلاني"، وآخرهم الديفا سميرة سعيد.

يرى بول سعادته في تعاونه مع أكبر نجمات العالم العربي، حين يتركون له أنفسهن والحرية المطلقة في عمل مكياجهم، الأمر الذي يؤدي لخروجه بإطلالات متميزة للنجمات بصيحات جديدة.

يركز بول في طريقته بوضع المكياج للنجمات على إبراز العيون لكونها مرآة الروح، بجانب تركيزه أيضًا على دمج كريم الأساس بطريقة طبيعية غير مبالغ فيها.

يضيف بول لمسته الخاصة على كل صيحة جديدة بعالم المكياج دون الاندراج ورائها فقط، فهو يرى أن اعتماد الألوان وخطوط الميك أب التي تليق بتفاصيل كل وجه الأفضل دون الانجراف وراء أي صيحة مكياج دارجة بعالم الموضة.

وينصح بول خلال أحاديثه ببعض برامج التلفاز الفتيات بعمل مكياج يليق بها، ويضيف لجمالها لا يغيره نهائيًا، مع تركيز الاهتمام على البشرة، ومن أهم الخطوات التي يجب القيام بها عند وضع المكياج هو تطبيق البرايمر قبل كريم الأساس لحماية البشرة على أن يكون اختياره يتوافق مع طبيعة كل بشرة، ويشدد على أنه في نهاية اليوم يجب إزالة المكياج، وتنظيف البشرة جيدًا وإزالة الماسكارا لحماية رموشهن من التساقط.

دخل بول عالم المكياج بمحض الصدفة، فلم يكن الأمر بباله، حيث وجد نفسه يزيّن وجوه أجمل وأهم النساء والإعلاميّات العربيات في قناة المرأة العربيّة، أمثال ماجي فرح، ماتيلدا فرج الله، وغيرهنّ، ثمّ صار له فقرة خاصة بالمكياج، واستمر بها لأربع سنوات، فحصد شهرة ضخمة في سن صغير.

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