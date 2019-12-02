حي المنتزة ثان ينظم جولة للتفتيش والمتابعة (صور)

نفذت إدارة التنمية الريفية بحي المنتزه ثان جولة تفقدية اليوم، شملت تفقد عدد من العزب بالظهير الريفي وهم (الستين - الروضة - إبراهيم موسى - حوض 10 - سركيس - كرملة - حوض 12 - العزبة الجديدة، مجنص، حوض 13، والكومبانية).



استهدفت الجولة متابعة مشروعين قائمين في الظهير الريفي للحي وهما مشروع تحويل خط الغاز الرئيسي على الطريق الدولي الجديد، ومشروع صيانة إمتداد خط الصرف الزراعي الواصل بين عزبة الستين، ومصرف العامية.



كما اشتملت الجولة على لقاء العديد من الأهالي، وتبين أن المشكلة العامة على مستوى العزب هي ضعف وعدم جودة مياه الشرب وبالمرور على الطريق بين عزبتي حوض 10 وإبراهيم موسى تبين أن هناك تسرب مياه على قارعة الطريق ناتج عن كسر محبس ماسورة عمومية لمياه الشرب.



تم رصد غرف تليفونات بدون أغطية تابعة للشركة المصرية للاتصالات بعزبة حوض 10، إلى جانب عدم إتمام أعمال إعادة الشئ لأصله بأعمال تابعة للشركة بعزبة حوض 12، وجار رفع تقرير شامل بمختلف الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة لرئيس الحي، للتواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم.