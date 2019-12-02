كاظم الساهر يلغي حفله في "موسم الرياض" ويعتذر للسعوديين

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن إحياء حفله الغنائي والذي كان مقررًا إقامته يوم 14 ديسمبر، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقال كاظم الساهر، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "نود أن نلفت عنايتكم أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض، نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب، ونعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكركم لتفهمكم".



يذكر أن العراق تشهد مظاهرات عارمة بدأت من شهر أكتوبر، وما زالت متسمرة إلى الآن احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، وسقط فيها العديد من الشهداء بسبب التعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحي.

