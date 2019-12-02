مقتل جندي تركي بقذيفة هاون لأكراد سوريين

قتل جندي تركي الإثنين، أثر اطلاق مقاتلين أكراد سوريين قذائف هاون في منطقة يحتلها الجيش التركي في الأراضي السورية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



وقالت الوزارة في بيان:"أصيب أحد رفاقنا بقذائف هاون أطلقها عناصر منظمة ارهابية" في إشارة إلى القوات الكردية السورية.



أضافت أن الجندي قضى متأثرا بجروحه، وأشار البيان إلى أن الجنود الأتراك ردّوا على اطلاق القذائف، بدون تحديد دقيق لمكان الواقعة.