لقاء جماهيري لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسكندرية

نظمت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية اللقاء الجماهيري، لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة، الذي يستمر حتى ٨ ديسمبر ضمن حملة الـ١٦يوم في محافظات ( القاهرة - الإسكندريّة - الجيزة - القليوبية - الفيوم - والدقهلية).



حضر اللقاء فوزي إمام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ووكيل المديرية، ومدير الإدارة العامة لشئون المرأة ومدير إدارة التخطيط لمشروعات المرأة بالوزارة، ومدير مركز استضافة وتوجيه المرأة بجمعية مصطفى كامل الخيرية، ومديري برنامجي فرصة ووعي، والأخصائيين بإدارة شئون المرأة بمديرية التضامن - والرّائدات الاجتماعيات.



تناول اللقاء شرح التدابير اللازمة من قبل الوزارة لتعزيز حقوق المرأة والخدمات المختلفة التي تقدم للمعنفات من خلال المركز بهدف دعم وتشجيع المراة المعرضة للعنف وتوفير كافة سبل الدعم النفسي والمادي والقانونى لها.



أكد فوزي إمام مدير المديرية على ما تقدمه الوزارة من خلال المديريات والوحدات الاجتماعية من خدمات للمرأة المعيلة، وتعريفهم ببرنامجي فرصة ووعي، وتَكافل وكرامة، وشروط الحصول عليه وتشجيعهم على الإنتاج وتنمية مواردهم من خلال مشاريع الأسر المنتجة.