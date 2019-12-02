أعضاء "شباب الأحزاب" يشيدون بالمؤتمرات ودورها في فتح قنوات اتصال مع الدولة

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب، في الجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، والتي استضافتها دار الهلال، مساء أمس الأحد، وأكدوا على ضرورة حماية الشباب من خطر الشائعات فى ظل الانفتاح الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى.



جاء ذلك بحضور وزراء الأوقاف والشباب والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الشخصيات العامة والشباب، وتعد الجلسة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، استعداد لعقد مؤتمر الشأن العام مطلع العام الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية شاركت بطرح بشأن تعريف الشأن العام بالنسبة للشباب وكيفية التعامل معه والفرق بين متابعة الشأن العام، وهو ما يهتم به الشباب في الوقت الحالى، ولكن ينقصه المشاركة في ذلك، قائلا: "إن الطرح تضمن تعريف اللغة المستخدمة للتواصل مع الشباب، وخاصة أنه كان هناك فجوة بين اللغة المستخدمة قديما سواء من الدولة والمؤسسات المعنية في السابق، أو حتى في قنوات التواصل"، مضيفا وهو ما تغير حاليا ويتم لمسه في اختلاف التواصل مع الشباب بدءا من المؤتمرات الشبابية والتي بدأت من 2016 وكان واضح فيها تغيير في الشكل العام وتغيير في لغة الخطاب مع الشباب.



وأشار مصطفي، لـ"الدستور"، إلى أنه تم الحديث عن أهمية السوشيال ميديا، والاهتمام بأهم أداة من أدوات التواصل مع الشباب والحرص على استخدام اللغة الأقرب لهم وإيجاد المنطقة المشتركة ما بين تقوم به الدولة وبين اهتمامات الشباب، وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة من الدور الكبير في افتتاح المشروعات القومية والعملاقة وبين ما يلمسه الشباب من عائد له، مضيفا أنه كان هناك مبادرة من أحد الحاضرين بشأن إعادة تشكيل الوعي المجتمعي للمصريين وهو ما يحصل فيه تشويه بشكل كبير جدا، ولا يجب أن نتركه عرضه للآخرين.



فيما أشاد طه أحمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمؤتمرات التي يتم فيها مشاركة الشباب للاستماع وإبداء الرأي، قائلا: "هي تعتبر فرصة لفتح قنوات اتصال جديدة مع الشباب للتحاور والتشاور في مختلف القضايا وما بين مؤسسات الدولة المختلفة".



وأضاف طه، لـ"الدستور"، على هامش مشاركته في مؤتمر الشأن العام، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام"، أنه تم مناقشة طرق توعية الشباب بقضايا الشأن العام ودورهم في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا في توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام، وخاصة في ظل استخدام عدد كبير من الشباب للسوشيال ميديا وما ينتج عنه من تأثير في الرأي والتفكير نحو عدد من القضايا.

