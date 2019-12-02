عكاشة: ألم الاكتئاب أشد من السرطان

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الكثير من المصريين يحاولون تفسير المرض النفسي باعتباره أمر غيبي وسببه الأسياد، أو حسد أو العين أو الجن أو السحر، ولكنه في الحقيقة مرض في المخ سببه خلل في الدوائر الكهربائية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن فضيلة شيخ الأزهر وافق على ضرورة نشر الوعي بالمرض النفسي ومفهومه وتوعية الناس به، موضحا أن 30% من الحاصلين على نوبل أصيبوا بأمراض نفسية.

واستكمل أن ألم الاكتئاب قد يكون أكبر بكثير من ألم السرطان، موضحا أن الاكتئاب لا يعني الحزن، ولكن يعني فقدان البهجة في كل شيء بالحياة.