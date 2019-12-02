أمريكا تدرس زيادة رسوم جمارك المنتجات الأوروبية

قالت الحكومة الأمريكية الإثنين، إنها ستدرس احتمال زيادة الرسوم الجمركية على منتجات للاتحاد الأوروبي وستطبق رسوما على المزيد من المنتجات، مرجعة ذلك إلى عدم تحقيق تقدم في حل نزاع حول دعم صناعة الطائرات.



أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن قرارا اتخذته منظمة التجارة العالمية اليوم يؤكد موقف الولايات المتحدة بأن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة ايرباص لصناعة الطائرات يواصل إلحاق ضرر بصناعة الطائرات الأمريكية.



وقال مكتب الممثل التجاري، في بيان اليوم، في ضوء تقرير اليوم وعدم تحقيق تقدم نحو حل هذا النزاع، فإن الولايات المتحدة تطلق عملية لدراسة زيادة معدلات الرسوم الجمركية وإخضاع منتجات إضافية للاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية، وأنه سينشر المزيد من المعلومات عن هذه العملية في وقت لاحق هذا الأسبوع.