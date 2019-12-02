إصابة ربة منزل في انهيار عقار بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار مكون من أربعة طوابق بدمنهور عقب انهيار سقف الدور الأول، ما أدى إلى إصابة ربة منزل وتم نقلها للمستشفى العام.



تبلغ لقسم شرطة دمنهور من عمليات النجدة بانهيار جزء من عقار بشارع فودة بعد كوبرى افلاقة بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وتم عمل كردون أمنى حول العقار وتبين من المعاينة الأولية سقوط الدور الأول بالعقار المكون من دور أرضى و3 علوى.



أسفر الحادث عن إصابة ربة منزل بجروح متفرقة وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام.



ووجه اللواء هشام آمنة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد خميس بمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.