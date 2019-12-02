أديب يفضح فبركة أحمد منصور لتصريحات السيسي عن الانتحار

فضح الإعلامي عمرو أديب، فبركة الإعلامي الإخواني أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة القطرية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الانتحار، ليخدع متابعيه ويوهمهم أنه تعليق الرئيس على حادث انتحار الأمس.



وقال أديب لمنصور، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نصاب ومعندكش ضمير، والواحد زعلان على المهنة، طب اعملها كويس، الكذب ملوش رجلين، لكنهم بيستغلوا إنهم بيكذبوا على ناس كسلانة".



وعرض أديب الفيديو الأصلي، لحديث الرئيس السيسي، والذي كان في 2015 أثناء زيارته لطلبة الكلية الحربية، وكان يتحدث فيه الرئيس السيسي عن حروب الجيل الرابع والحروب النفسية، وقال "مفيش دولة بتتدمر بالشكل اللي بنشوفه إلا لو الدولة بتضرب نفسها، ناس بتنتحر هنعملهم إيه؟".



وعقب أديب: "الرئيس كان يحذر من حروب الجيل الرابع اللي بيعمله أحمد منصور دلوقتي، وليس عن انتحار الأشخاص".

