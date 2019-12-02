الباز عن عبد الله رشدي:"مش شكل داعية عصري ده واحد عايز يعمل حاجة عيب"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، أكد في تصريح صحفي أن عبد الله رشدي لا علاقة له بالأزهر، وأن الصور المتداولة لرشدي مع شيخ الأزهر تم التقاطها في ندوات عامة والكثير يفعل ذلك.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عبد الله رشدي لا يعدو كونه خريج من ضمن ملايين تخرجوا من الأزهر ورأيه شخصي، ولا يمثل المؤسسة الأزهرية على الإطلاق.

واستكمل أن عبد الله رشدي، بشكله الذي يخرج به على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإبراز العضلات والجيم باعتباره داعية عصري، لا يعبر عن داعية عصري على الإطلاق، ولكن بشكلك ده واحد عايز يعمل حاجة عيب، ولو اتكلمنا فيها هتزعل، وهتجيب ناس تزعل، والي بيدافعوا عنك هيزعلوا".