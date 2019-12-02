حسن الرداد يكشف عن مشاريعه الفنية الجديدة

كشف الفنان حسن الرداد، عن أعماله السينمائية الجديدة، مؤكدًا أنه يستعد للمشاركة في 3 أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "et بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أن الأعمال تدور حول الأكشن والرومانسي، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل للأعمال حفاظًا على السرية.



وأكد أنه معروض عليه خلال الوقت الحالي أكثر من عمل درامي، ولكنه يفاضل بينهم الآن ولكن بسبب انشغاله بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتي ييقوم ببطولتها في أول عمل مسرحي له.



ويشارك في بطولة المسرحية من نجوم الكوميديا شيماء سيف، حمدي الميرغني، المطرب الشعبي سعد الصغير، ماجد المصري، هالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.



#حسن_الرداد يحضر لثلاث مشاريع سينمائية بالإضافة إلى مسلسل درامي في رمضان سيتم التعاقد عليه قريباً.. المزيد من التفاصيل في لقاء ETبالعربي معه على موقعنا👇 https://t.co/IWJpNCyqBh pic.twitter.com/vhDNLUAk5O — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 2, 2019