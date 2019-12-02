الشرطة الألمانية لا تستبعد حرق متعمد لـ"الإدارية الاتحادية"

أعلنت الشرطة الألمانية، الإثنين، عن احتمال إن يكون الحريق الذي تعرضت له واجهة المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج متعمدا.



أوضحت الشرطة أن مجهولا أضرم النار في جسم عند واجهة المبنى، مشيرة إلى أن السائل المحترق والذي تسرب من هذا الجسم أصاب الواجهة بأضرار وتسبب في انصهار كابل.



وأخمدت شرطة مكافحة الشغب النيران، وتولى أفراد البحث الجنائي جمع البصمات في مسرح الجريمة.



وتولى المركز الشرطي لمكافحة الإرهاب والتطرف والتابع لهيئة مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا مواصلة التحقيقات في الواقعة.