اطلالة يسرا في فعاليات مهرجان مراكش الدولي بالمغرب



نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور لها ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولى بالمغرب عبر حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكانت مرتدية القفطان المغربى، وأضفى عليها طابعا من الأناقة لامثيل لها، كعادتها على مدار سنوات.



وارتدت يسرا فستانا لونه موف به خطوط سوداء وأكمام واسعة فضفاضة من خامة التل، وأضفت عليه عقد طويل باللون الأبيض ليكمل باقى إطلالتها الجذابة، وكانت بصحبة النجمة إلهام شاهين، وهند صبرى، وعلقت على الصورة " من العشاء الملكي خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي الثامن عشر".



وكانت فعاليات مهرجان مراكش الدولى الرابع قد انطلقت لتبادل الثقافات مساء السبت، وذلك في مدينة مراكش بالمغرب تحت شعار "المغرب بلد التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان"، وكان المهرجان مليئا بالأنشطة الثقافية والعلمية والفنية المتنوعة مثل مسابقات الأفلام القصيرة، والطويلة، والأفلام الوثائقية، ومعارض الفنون التشكيلية، ومسابقات ملكات الجمال، وسفراء النوايا الحسنة، ومحاضرات أكاديمية.

إيلى صعب..هانى البحيرى.. المصممين الأقرب لقلبها

دائمًا ما تحمل إطلالات يسرا الكثير من ملامح الموضة، فتختار ملابسها بعناية شديدة، وظهر ذلك جليًا في المهرجانات الفنية الكبرى والتي لفتت أنظار الجميع لها لأناقتها وفساتينها الجذابة، خاصة وأنها تتمتع بحس ذوقي في إختيار اللوك الخاص بها بما يتماشى مع الموضة، وفقًا لما قاله خبراء الموضة.



تحرص يسرا على التعاون مع مصممي الأزياء الذين يتميزون بأفكارهم الأنيقة والمختلفة مثل هانى البحيري، وإيلي صعب، إلا أن هناك توافق كبير بينها وبين مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب، مما جعل الأنظار تتجه نحو إطلالتها بشكل كبيرة في الفترة الأخيرة لأنها تبرز جمالها وأنوثتها بشكل أكثر تميزًا.



يسرا اللون الأحمر فى حياة يسرا

تربط النجمة يسرا علاقة وطيدة باللون الأحمر، حيث إرتدته بأشكال مختلفة ومتنوعة، تحمل كل منها نكهة خاصة، ربما لإيمانها بأنه اللون الجمالى الذى يمثل الأنثى فى جميع مراحلها، ولذلك إختارته فى العديد من المناسبات الرسمية ليمنحها الحيوية والبهجة وحب الحياة على حد تعبيرها.

