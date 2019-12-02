"مكافحة وعلاج الإدمان": انخفاض نسبة المتعاطين من السائقين لـ1%

قال المستشار حسن حرك، مسئول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، إنه تم فحص 5589 سائق حافلة مدرسية في 18 محافظة، لافتًا إلى أن حملة الكشف على السائقين بدأت من 2014 بعد حادث مروع لأتوبيس مدارس في البحيرة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي سائق يثبت تعاطيه للمخدر يخضع لقانون المرور، والمدرسة تنهي خدمته.



وأكد أن المدارس ليس لديها رفاهية الموافقة أو رفض توقيع الكشف على السائقين، وإنما يمكن قبول العكس أن تطلب مدرسة إجراء الكشف على سائقيها.



وكشف أنه ابتداء من الترم الثاني، ستشمل الحملة أي حافلة تقل طلاب، سواء مركبة تاكسي أو ميكروباص، وذلك من خلال الكمائن على الطرق.



ولفت إلى أن الحملة عندما بدأت كان نسبة المتعطين من السائقين الذين يتم الكشف عليهم 5%، أما اليوم حوالي 1% فقط مما يتم الكشف عليهم يتعاطون المخدر.