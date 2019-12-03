حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 3 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الدلو ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: انتقال القمر إلى بيت المال يجعلك لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك، تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.



عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.



صحيًا: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.