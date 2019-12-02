روسيا والأردن يبحثان الوضع في سوريا والتسوية العربية الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، التقى مع وزير الخارجية الأردني السابق، مروان قاسم، والذي شارك في جلسة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" التي جرت في 28-30 نوفمبر.



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم خلال النقاش تبادل شامل للآراء حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على مشكلة التسوية السورية والحال في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".