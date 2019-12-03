حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 3 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج العقرب ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تعيش يوما مائيا مميزا مع وجود القمر في برج الحوت الصديق الذي يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.



عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الأجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا.



صحيًا: لا تتوتر؛ بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.