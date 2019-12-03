حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 3 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الميزان ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: لحسن الحظّ تتابع الحظوظ طريقها إليك تنفرج الأمور، وتشعر بالحماسة بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدمًا لك كامل الدعم.



عاطفيًا: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.



صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل استشر طبيبك فورًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.