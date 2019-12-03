حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 3 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: عليك الإعداد جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك أن ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات.



عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.



صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى إهتمامك بوضعك الصحي.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.