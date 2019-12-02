تجديد حبس سائق تعدى جنسيًا على طفلين في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بالتعدي الجنسي على طفلين وتصويرهما بملابس نسائية داخل شقته بدائرة القسم.



كانت نيابة حدائق القبة الجزئية، قد أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي جنسيا على طفلين وتصويرهما بملابس نسائية داخل شقته بدائرة القسم.



كانت البداية بتلقي رئيس مباحث حدائق القبة، بلاغا من "ح.أ"، موظف ومقيم بدائرة القسم، مفاده الإمساك بـ"سيد.م"، 57 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان الأول بالطابق الأخير، وعثر داخل شقته أسفل السرير، على الطفلين أعمار 11 و13 سنة، أحدهما عاري الجسد، والآخر بملابسه.



وتبين قيام والدة الأول بالشك حوله لتغيبه لفترات طويلة عن المنزل، ما دفعها لمراقبته، عند نزوله من المنزل، وأثناء سيرها خلفه، لاحظت صعوده لشقة المتهم، وعند صعودها للسؤال على نجلها، أنكر المتهم وجود أحد بالداخل، ما أثار الريبة والقلق بداخلها، وجعلها تستعين بالجيران، والصعود للشقة مرة أخرى، وبتفتيشها، وعثر على الأطفال أسفل السرير الخاص بالمتهم.



وعقب ذلك اصطحبت السيدة نجلها، خشية من افتضاح أمره في المنطقة، وفور قدوم قوة من قسم شرطة حدائق القبة، تم القبض على المتهم والتحفظ على الطفل الثاني ويدعى ح 13 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.