نبيل الحلفاوي ينعى الفنان محمد خيري

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان خيري محمد، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.



وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ندعو له بالرحمة والمغفرة وخالص العزاء لأسرته وذويه".



وكان شريف خيري، نجل الفنان الراحل قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".



يذكر أن الفنان محمد خيري، تزوج من الفنانة إجلال زكي، ومنحته الفنانة ماجدة دور البطولة في الفيلم المصري "العمر لحظة"، كما شارك في "يوم الكرامة- حائط البطولات"، وغيرها من الأعمال وشارك في 30 عملا تلفزيونيا.

