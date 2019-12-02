ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بسقارة

ألقت مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، برئاسة المقدم سامح بدوي، القبض على 6 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة سقارة.



وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة سقارة – دائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغ المدعو جمعه ع.س.أ سن 65 خفير خصوصي – مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر بقيام أشخاص مجهولين لا يعلم بياناتهم بالتردد على منزل مجاور لسكنه واكتشاف قيامهم بالتنقيب عن آثار، وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط كل من "أدهم ج.ع.م"، 15 سنة عامل، "حمدي أ.م.م ن"، 25 سنة عاطل، " على أ.ع.ع" 24 سنة، عاطل، "محمود م.س.ع" 32 سنة، عامل، أحمد م.ج.ع، 26 سنة، عامل، جابر م.ج.ع، 29 سنة، عامل.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار.