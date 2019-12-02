"الصحة" تحذِّر من نشر فيديوهات الانتحار

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إنه لا يمكن القول إن هناك ظاهرة انتحار في مصر بدون أن تكون هناك أرقام تؤكد ذلك.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أنه من الواضح أن هناك تركيز زائد من وسائل الإعلام مع حوادث الانتحار، موجهة تعازيها لأهالي الضحايا الذين انتحروا خلال الفترات الماضية.

وتمنت الدكتورة منن عدم مشاركة فيديوهات الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من أذى نفسي، بالإضافة إلى أن مشاهدة هذه الفيديوهات قد تؤدي إلى حدوث تطبيع مع عملية الانتحار ولا يهابها الناس بعد ذلك.

وتابعت أن الأمانة العامة للصحة النفسية خصصت أرقام ساخنة للتواصل مع الجمهور، لمعالجة أي أشخاص لديهم مشكلات نفسية، والخدمات كلها مجانية.

واستطردت أن المرض النفسي ليس جنون، ولكنه مثل أي مرض له علاج عادي جدا.