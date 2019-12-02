7 معلومات تلخص تاريخ الفنان الراحل محمد خيري

أعلن شريف خيرى نجل الفنان محمد خيرى، وفاة والده عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، فيما ترصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز أعمال الراحل.



1 - ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1942، بدت موهبة التمثيل عليه وهو فى سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما.



2 - عمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970. ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.



3 - حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم "العمر لحظة" لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة.



4 - قدم العديد من المسرحيات كان أبرزها: "البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية".



5 - شارك في العديد من المسلسلات الدرامية منها: "واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان".



6 - تزوج من الفنانة إجلال زكي.



7 - وصلت أعمال الفنان محمد خيري إلى ما يقرب من 170 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح وكان آخرهم مسلسل "الخفافيش" في عام 2012.