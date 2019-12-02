تراجع أسعار النفط.. و"برنت" بـ60.93 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم المسائية، إلى أكثر من 2%، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وكذلك ارتفاع إنتاج روسيا النفطي إلى 11.244 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر وذلك يزيد عن المتفق عليه بموجب صفقة مع أوبك وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.



وسجل سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير 60.93 دولار للبرميل، كما سجل سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير 55.87 دولار للبرميل.



كانت روسيا وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا في 2019 في إطار تخفيضات مجموعة أوبك+ التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يوميا أو 1.2% من الطلب العالمي.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك، والمزمع عقده يومي 5 و6 ديسمبر الجارى في فيينا.، وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

