"القومي للإعاقة" يعقد الملتقى الأول للمشروعات العلمية

يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الملتقى العلمي الأول للمشروعات العلمية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة" ويتضمن عرض للابتكارات والمشروعات والإختراعات، يوم الأربعاء المقبل ٤ ديسمبر ٢٠١٩، بأكاديمية مودرن أكاديمي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



وكان الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حصلوا على إجراءات تعزز اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في عمليات صنع القرار.



وأضاف مرعي، فقد صدر القانون 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوقهم، ووفقا لدستور 2014.